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        Kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu

        ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu, Dubaili iş insanı için 3 yılda fabrikasında yapılan lüks yatın yüklendiği kamyonun en önde yer aldığı konvoyla seçim turu attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:20 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:25
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        Kamyona yüklenen lüks yatla seçim konvoyu
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        ANTALYA’nın Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu, Dubaili iş insanı için 3 yılda fabrikasında yapılan lüks yatın yüklendiği kamyonun en önde yer aldığı konvoyla seçim turu attı.

        31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkan adayı olan iş insanı Mesut Hekimoğlu’nun dün ilçede yaptığı konvoy ilgi çekti. Hekimoğlu, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikasında Dubaili bir iş insanı için 3 yılda yapımı tamamlanan 25 metre uzunluğundaki yatı, denize indirmek için fabrikadan çıkarttı. Kamyona yüklenen özel yata ise Hekimoğlu’nun isminin yazılı olduğu bayraklar ve Türk bayrağı asıldı. Seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen konvoyun en önünde giden yatın yüklü olduğu kamyonun arkasında ise parti ve Hekimoğlu’nun fotoğraflarının olduğu seçim otobüsleri ve parti üyelerinin araçları yer aldı. Konvoy, ilçe merkezinden mehter marşı eşliğinde geçti. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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