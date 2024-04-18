Antalya'da halk otobüsünde unutulan 100 bin lira sahibine teslim edildi

Öte yandan, Demirel'in halk otobüsüne binişi, poşeti koltukta unutup inmesi ve şoförün para dolu poşeti alıp muhafaza etmesi aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından parasını teslim alan Demirel, yetkililere ve otobüs şoförü Ali Türk'e teşekkür etti.

Otobüsü kontrol eden Türk, başka bir yolcunun oturduğunun hemen yanındaki koltukta poşeti bularak muhafaza altına aldı.

Bir süre sonra para dolu poşeti unuttuğunu fark eden Demirel, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığını arayarak durumu bildirdi. Çağrı merkezine düşen ihbarın ardından halk otobüsü şoförü Ali Türk ile iletişim kuruldu.

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