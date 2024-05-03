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        Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 21:36 Güncelleme: 03.05.2024 - 21:36
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        Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.

        Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ercan Çiçek'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Çiçek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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