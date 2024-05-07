GÜNCELLEME - Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dün şehir merkezine seyir halinde olan F.Ü'nün kullandığı 07 BPJ 658 plakalı otomobil, okul dönüşünde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a çarpmıştı. Yaralanan iki kardeşten Doruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı. Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Büyükhasbahçe Camisi'ndeki cenaze namazına çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

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