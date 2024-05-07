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        GÜNCELLEME - Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın cenazesi defnedildi, gözaltındaki sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:10
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        GÜNCELLEME - Alanya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Doruk Erdoğan'ın cenazesi defnedildi, gözaltındaki sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Büyükhasbahçe Camisi'ndeki cenaze namazına çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

        Kılınan namazın ardından çocuğun cenazesi, Büyükhasbahçe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ü'nün (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dün şehir merkezine seyir halinde olan F.Ü'nün kullandığı 07 BPJ 658 plakalı otomobil, okul dönüşünde yolun karşısına geçmeye çalışan Doruk Erdoğan ile kız kardeşi Belinay Erdoğan'a çarpmıştı. Yaralanan iki kardeşten Doruk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı. Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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