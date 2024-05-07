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        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (3)

        TUTUKLANDIAntalya'nınSerik ilçesinde çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:08 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:08
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        Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (3)
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        TUTUKLANDI

        Antalya'nınSerik ilçesinde çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.'yi 15 yerinden, birlikte gördüğü Volkan G.'yi ise 6 yerinden bıçakla yaralayan Erkan Ozan, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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