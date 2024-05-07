Eski eşini 15, yanında gördüğü erkeği 6 yerinden bıçakladı (3)

Antalya'nınSerik ilçesinde çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.'yi 15 yerinden, birlikte gördüğü Volkan G.'yi ise 6 yerinden bıçakla yaralayan Erkan Ozan, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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