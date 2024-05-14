Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi
Salon:Antalya
Hakemler:Sonja Simonovska (Karadağ), Angela Grass (Brezilya)
İtalya: Bosetti, Antropova, Bonifacio, Omoruyi, Danesi, Bosio (Degradi, Spirito, Fersino, Cambi Mingardi)
Polonya: Wenerska, Alagierska, Lukasik, Stysiak, Medrzyk, Korneluk (Szczyglowska, Kowalewska, Galkowska, Piasecka)
Setler: 26-28, 23-25, 21-25
Süre: 81 dakika (28, 26, 27)
ANTALYA
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