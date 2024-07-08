Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Boğazkuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Gözetleme kulesindeki görevlilerin fark etmesiyle bölgeye 3 arazöz ile 15 orman personeli sevk edildi.
Ekiplerin sarp arazideki yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
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