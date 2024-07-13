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        Antalya'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:28
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        Antalya'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak
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        Antalya Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla toplu ulaşımda belediyeye ait araçların ücretsiz yolcu taşıması kararı alındı.

        Buna göre, etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ve ANTRAY ile nostalji tramvayı, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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