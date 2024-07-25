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        Kemer'de jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik personeline trafik eğitimi verdi

        Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Sahil Güvenlik TCSG-33 Bot Komutanlığı personeline eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:20
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        Kemer'de jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik personeline trafik eğitimi verdi
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        Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Sahil Güvenlik TCSG-33 Bot Komutanlığı personeline eğitim verildi.

        Eğitimlerde, emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve levhalarına uymanın gerekliliği, dikkatli sürüşün kazaları önlemedeki rolü anlatıldı.

        Eğitimler kapsamında trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla broşürler de dağıtıldı.

        Eğitimler ile trafik kazaların önlenmesi ve kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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