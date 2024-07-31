Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki:

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, "Rekorlar kırılıyor, ülkeye gelen turist sayısı artıyor, ülkeden ayrılanlar memnun şekilde ülkesine dönüyorken sosyal medyada 'Türkiye'de turizm kötü' gibi bir algı oluşturmak bu ülkeye yapılan kötülük değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, "Rekorlar kırılıyor, ülkeye gelen turist sayısı artıyor, ülkeden ayrılanlar memnun şekilde ülkesine dönüyorken sosyal medyada 'Türkiye'de turizm kötü' gibi bir algı oluşturmak bu ülkeye yapılan kötülük değil de nedir?" ifadelerini kullandı.

        Perçin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye gelen turist sayısının her geçen gün arttığını belirtti.

        Antalya Havalimanı'nın uçuş ve yolcu sayısı bakımından temmuzda geçmiş yılların rekorunu egale ettiğini hatırlatan Perçin, "Temmuzu ele alacak olursak bir önceki yılın aynı dönemine göre hava yoluyla bölgemize yüzde 5 daha fazla misafir geldi, 7 aylık süreçte ise bu rakam yüzde 10'a çıktı. Yılın başında hedeflenen rakamları tutturuyor gibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Her yıl turizmin destinasyonlarının farklılık gösterdiğine dikkati çeken Perçin, bir yıl kültür turizmi, başka bir yıl ise sağlık turizminin çok iyi gittiğini kaydetti.

        Perçin, sosyal medyada bazı kişilerin "Türkiye'de turizmin kötü, farklı yerlerde turizmin daha ucuz" algısıyla paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.

        Bu tür paylaşımların, Türkiye'ye gelmek için hazır bekleyen misafirleri kötü etkilediğini ve rotalarını başka yerlere çevirmelerine neden olduğunu anlatan Perçin, şöyle devam etti:

        "Rekorlar kırılıyor, ülkeye gelen turist sayısı artıyor, ülkeden ayrılanlar memnun şekilde ülkesine dönüyorken sosyal medyada 'Türkiye'de turizm kötü' gibi bir algı oluşturmak bu ülkeye yapılan kötülük değil de nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin daha dikkatli davranması gerekir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        BAKSİFED Başkanı Cengiz: "Kentte ulaşım, ulaşımsızlığa dönmüş durumda"
        BAKSİFED Başkanı Cengiz: "Kentte ulaşım, ulaşımsızlığa dönmüş durumda"
        Kaza yapıp, 'Ben de memurum' diyen alkollü sürücü cezadan kurtulamadı
        Kaza yapıp, 'Ben de memurum' diyen alkollü sürücü cezadan kurtulamadı
        İlkokula başlayanlar artık öğretmen seçemeyecek
        İlkokula başlayanlar artık öğretmen seçemeyecek
        Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış; İstanbul'da milyon lirayı geçiyor
        Özel okul fiyatında yüzde 150'lik artış; İstanbul'da milyon lirayı geçiyor
        Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Antalya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
        Antalya'da otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü