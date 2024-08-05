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        26. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 00:41 Güncelleme: 05.08.2024 - 00:41
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        26. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Enes Doğan oldu
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan elde etti.

        Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Feslikan Er Meydanı'nda 66’sı başpehlivan olmak üzere 900'ün üzerinde güreşçi ter döktü.

        Boy ayrımı yapılarak başlanan güreşlere önce minik boylar çıktı, ardından başpehlivanlar için kura çekimi yapıldı.

        Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban,Yusuf Can Zeybek gibi başpehlivanların da yer aldığı er meydanında rakiplerini yenen Enes Doğan, Uluslararası Feslikan Yağlı Güreşleri başpehlivanı ünvanını elde etti.

        Ali İhsan Batmaz ikinci olurken Yusuf Can Zeybek ve Mustafa Doğan Özkaya ise üçüncülüğü paylaştı.

        Güreşlerde, ağalık ihalesini de 9 milyon lira ile Volkan Tetik aldı.

        Dereceye giren güreşçilere ödülleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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