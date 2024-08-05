Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı Beach Park Sahili'nde yabancı uyruklu 2 kişi tarafından sosyal medya üzerinden ticari amaçlı kürek sörfü (puddle board) kiralandığını belirledi.

Sahil güvenlik ekipleri, para karşılığı ve izinsiz kürek sörfü kiralayan kişilerin yabancı uyruklu D.D. ve A.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında idari para cezası uygulandı. Şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.