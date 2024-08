Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024'ü değerlendirdi:

SİNAN ÖZMÜŞ - Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, "Son üç yıllık süreçte Türk okçuluğu, Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı madalyayı, ivmeyi çok iyi bir şekilde değerlendirmiş ve dünyada artık sadece yarışmalara katılan değil, katıldığı her yarışmada madalya kazanabilecek, en önde gelen okçuluk ülkelerinden biri olmayı başarmıştır." dedi.

Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son üç yılda okçuluk sporcularının ortaya koyduğu performansın, bu branşta 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için herkeste birden fazla madalya kazanılacağına dair beklenti oluşturduğunu söyledi.

"Gitmeden önce söylediğimiz gibi, en büyük zorluklardan bir tanesi bu beklenti ve ilgiyi doğru bir şekilde yönetip, sporcularımızın madalyaya ulaşabilmesini sağlamaktı. 29 Temmuz'da erkek takımımız harika bir gün geçirdi. Türk spor tarihinde ilk takım madalyasını ülkemize kazandırmış olduk. Tabii ki bunun verdiği mutluluk, bizi orada birkaç gün boyunca gerçekten hayal dünyasında yaşattı. Çünkü erkek takımımızın elde ettiği sonucun ardından, sporcularımızın sıralama atışlarındaki yüksek performansı da bizler açısından yarışmalarda daha fazla madalya kazanabileceğimize dair büyük bir öz güven oluşturmuştu. Son üç yıllık süreçte Türk okçuluğu, Tokyo Olimpiyatları'nda kazandığı madalyayı, ivmeyi çok iyi bir şekilde değerlendirmiş ve dünyada artık sadece yarışmalara katılan değil, katıldığı her yarışmada madalya kazanabilecek, en önde gelen okçuluk ülkelerinden biri olmayı başarmıştır."

Katıldıkları dünya ve Avrupa şampiyonalarında sporcuların sürekli olarak kürsüde bulunması, hemen hemen her kategoride madalyanın favorisi olmalarının Paris'te hem ilginin hem de beklentinin yükselmesine sebep olduğunu ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

- "Mete hedef haline geldi"

Mete Gazoz'un 2024 yılı boyunca sadece olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanmak için odaklanmış bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Ergin, şöyle devam etti:

"Bu odaklanma süresince gerçekten büyük bir baskı altında olduğunu itiraf etmek gerekir. Her birimiz bu baskıyı hissettik ve her birimiz Mete'nin bu baskısını paylaşarak onu rahatlatmaya çalıştık. Bütün dünyayla yarışıyorsunuz. Mete gerçekten çok büyük bir hedef haline gelmişti. Sadece olimpiyat şampiyonu olması değil, arkasından Avrupa şampiyonu, arkasından dünya şampiyonu olması sonrası, bütün dünya okçuluğunda geçilmesi gereken kişi, hedef olarak görüldü. Bu kadar keskin bir hedef olan sporcumuzun sürecini en iyi şekilde yönetebildiğimizi düşünüyorum. Çünkü Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale kadar gelmiş bir sporcuyu başarısız olarak adlandırmak mümkün değil. Olimpiyatlarda çeyrek final görmüş bir sporcu her zaman başarılıdır."