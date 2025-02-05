Antalya'da oto yıkamacıda 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin sanıklar hakim karşısında

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir oto yıkamacıda 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Sercan Baki Davran ile "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuksuz yargılanan Ş.T, H.M. ve H.A. katıldı.

Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık E.E.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, müştekiler ve avukatları katılmadı.

Söz verilen sanık Sercan Baki Davran, maktul Arda Bağuç, E.K.K. ve kendisinin aynı iş yerinde çalıştığını ve 2-3 hafta konteynerde birlikte kaldıklarını söyledi.

Olay günü kendisinin konteynerin kapısının karşısındaki koltukta, E.K.K. ve maktulün ise kapının yanındaki koltukta oturduklarını belirten sanık, "Telefonla görüşürken, bir anda silah sesi duydum. Maktulün başının öne eğilmiş durumda olduğunu gördüm. Yaklaşınca başının sağ kulak üzerinde kan olduğunu gördüm. Konteynerden çıkarak ambulans çağırılmasını istedim. Sonra tekrar içeri girdiğimde nabzına baktım, atıyordu. Hemen yarasının üzerine tampon yaptım. Maktulü öldürmedim, intihar etti." savunmasını yaptı.

Sanık Davran, mahkeme başkanının sorusu üzerine, olay anında kendisine ait ruhsatsız silahın oturduğu koltukta yanında durduğunu, maktulün elinde de silah bulunduğunu, olayın ardından silahını yakındaki markete bıraktığını ileri sürdü.

- Silahı markete bırakmışlar

Sanık E.K.K. ise olay sırasında hem maktul Arda Bağuç hem de sanık Sercan Baki Davran'da silah olduğunu iddia etti.

Aynı koltukta oturduğu maktulün elindeki silahın bir anda patladığını öne süren E.K.K. "Dışarıya çıkıp 'Arda kafasına sıktı, hemen ambulans çağırın' dedim. Olayla ilgim yoktur." diye konuştu.