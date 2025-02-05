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        Antalya'da oto yıkamacıda 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin sanıklar hakim karşısında

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir oto yıkamacıda 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:57 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:57
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        Antalya'da oto yıkamacıda 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin sanıklar hakim karşısında
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        Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir oto yıkamacıda 17 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Sercan Baki Davran ile "delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan tutuksuz yargılanan Ş.T, H.M. ve H.A. katıldı.

        Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık E.E.K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu. Sanık avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, müştekiler ve avukatları katılmadı.

        Söz verilen sanık Sercan Baki Davran, maktul Arda Bağuç, E.K.K. ve kendisinin aynı iş yerinde çalıştığını ve 2-3 hafta konteynerde birlikte kaldıklarını söyledi.

        Olay günü kendisinin konteynerin kapısının karşısındaki koltukta, E.K.K. ve maktulün ise kapının yanındaki koltukta oturduklarını belirten sanık, "Telefonla görüşürken, bir anda silah sesi duydum. Maktulün başının öne eğilmiş durumda olduğunu gördüm. Yaklaşınca başının sağ kulak üzerinde kan olduğunu gördüm. Konteynerden çıkarak ambulans çağırılmasını istedim. Sonra tekrar içeri girdiğimde nabzına baktım, atıyordu. Hemen yarasının üzerine tampon yaptım. Maktulü öldürmedim, intihar etti." savunmasını yaptı.

        Sanık Davran, mahkeme başkanının sorusu üzerine, olay anında kendisine ait ruhsatsız silahın oturduğu koltukta yanında durduğunu, maktulün elinde de silah bulunduğunu, olayın ardından silahını yakındaki markete bıraktığını ileri sürdü.

        - Silahı markete bırakmışlar

        Sanık E.K.K. ise olay sırasında hem maktul Arda Bağuç hem de sanık Sercan Baki Davran'da silah olduğunu iddia etti.

        Aynı koltukta oturduğu maktulün elindeki silahın bir anda patladığını öne süren E.K.K. "Dışarıya çıkıp 'Arda kafasına sıktı, hemen ambulans çağırın' dedim. Olayla ilgim yoktur." diye konuştu.

        Tutuksuz sanık market sahibi Ş.T. sanıklardan Sercan Baki Davran ile E.K.K'nin marketine gelerek masaya silah bıraktığını, ardından koşarak konteynere gittiklerini anlattı.

        Ş.T. olay yerine polis ve ambulansın gelmesinin ardından sanıklardan H.M'yi arayarak dükkanında silah olduğunu söylediğini, bunun üzerine H.M'nin sanık H.A. ile dükkana gelerek siyah poşet içindeki silahı aldığını belirtti.

        Tutuksuz sanıklardan H.M. ise kendisinin telefonla aranarak "Arda intihar etti" denilmesi üzerine iş yerine gittiğini ifade ederek, şunları söyledi:

        "Market sahibi Ş.T. arayarak dükkanına çağırdı. Silah siyah poşetin içindeydi. 'Sercan bıraktı' dedi. 'Niye aldın' diyerek kızdım. Marketin mutfak kısmında silahı H.A'ya verdim. Olayla ilgili ifadem alınırken polis ikinci silahı sorunca silahın H.A'da olduğunu söyledim. H.A'ya da 'Elindeki cinayet silahı olabilir' diye mesaj attım."

        Sanık H.A. ise H.M'nin marketten aldığı silahı kendisine teslim ettiğini belirterek, "1-2 saat sonra polisler arayarak silahı sordu. Ben de konum attım. Gelip beni aldılar." dedi.

        - Olay

        Döşemealtı ilçesindeki oto yıkama dükkanında 18 Mart 2024'te 17 yaşındaki Arda Bağuç'un intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Bağuç'un tabancayla ateş edilerek öldüğünü belirlemişti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Sercan Baki Davran (26) tutuklanmış, E.E.K, Ş.T, H.M. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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