17 yaşındaki Arda'nın ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık: İntihar etti

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde birlikte alkol alan 3 arkadaştan Arda Bağuç'un (17) başından tabancayla vurularak ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık Sercan Baki Davran (27), savunmasında, maktulü öldürmediğini, Arda'nın intihar ettiğini ileri sürdü. Polisteki ifadesinde Davran'ın cinayeti işlediğini itiraf eden tutuksuz sanık Enes Emre K. (20) ise duruşmada, "Arda dışarı çıkıp kafasına sıktı. Olayla ilgim yok" dedi.

Olay, 17 Mart 2024'te saat 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi yer alan oto yıkamacıda meydana geldi. Oto yıkamacıda işe başlayan Arda Bağuç, Sercan Baki Davran, Enes Emre K., kaldıkları konteynerde birlikte alkol almaya başladı. Telefonda kız arkadaşıyla konuşan Sercan Baki Davran'ın elindeki tabanca, iddiaya göre Arda Bağuç'un başına doğru tuttuğu sırada ateş aldı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Arda Bağuç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bağuç'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Arkadaşları ifadelerinde, Bağuç'un intihar ettiğini ileri sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın bulunduğu konum ile ateş edilen noktanın farklılık gösterdiğini belirledi. Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Enes Emre K.'nin ifadesinde; Sercan Baki Davran'ın Bağuç'a tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Sercan Baki Davran'ın cinayeti işlediğini itiraf eden Enes Emre K., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bağuç'u tabanca ile başından vurduktan sonra polise 'intihar etti' diyen ve suçlamaları kabul etmeyen Sercan Baki Davran ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

YARGILAMAYA BAŞLANDI

Olayla ilgili sanıklar, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan sanık Sercan Baki Davran ve 'Delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçuyla tutuksuz yargılanan sanıklar Ş.T., H.M. ve H.A. salonda hazır bulundu. Farklı bir suçtan tutuklu bulunan ve 'Delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanan Enes Emre K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.