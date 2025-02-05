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        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 08:33 Güncelleme: 05.02.2025 - 08:33
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        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

        Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan N.D. idaresindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Zeytinada Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 8’i çocuk 33 kişi, Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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