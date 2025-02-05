Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı

Kazada otobüs şoförü N.D. ile 2 görevli ve 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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