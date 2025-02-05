TEI'nin bu yılki ihracat hedefi 450 milyon dolar

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, geçen yıl 400 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise 450 milyon dolar hedef belirlediklerini söyledi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı", alanında uzman katılımcıların panelleriyle tamamlandı.

Etkinliğe katılan Akşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEI olarak 2024'te güzel başarılara imza attıklarını ve bu yıl da bu başarılara devam etmek istediklerini dile getirdi.

En önemli çalışmalarının Türkiye'nin ilk uçak motoru TF6000 olduğunu belirten Akşit, bu durumun Türkiye'yi havacılık sanayinde "süper lig"e çıkardığını kaydetti.

İHA motorunda seri üretime başladıklarını, helikopter motorlarında da seri üretime hazırlandıklarını aktaran Akşit, "Bir uçak motoru teknolojisi kalmıştı, onu da çalıştırdık. Şimdi TF6000-10000 serisinin uçuşa hazırlama, olgunlaştırma testlerine devam ediyoruz." dedi.

Akşit, TEI olarak dünyanın en büyük uçak motoru parça tedarikçilerinden biri olduklarını ifade etti. Uman, Bahreyn, Suudi Arabistan'da savaş uçağı motorlarının bakımını yaptıklarını bildiren Akşit, geçen yıl Singapur'un da listeye eklendiğini söyledi.

Uçak motorlarının endüstriyel türevleri olan gemi motorlarının bakımında da artık yurt dışına açıldıklarını dile getiren Akşit, "Ülkemizdeki gemilere motorlarının bakımında destek veriyorduk, ilk defa yurt dışı için lisansımızı aldık ve çalışmalara başladık. Geçen sene Amerikan donanmasının LM2500 motorlarının bakım ihalesini kazandık. Ocakta da bir ihale daha kazandık. Bu da TEI olarak ülkemize sadece mal, ürün ihracatı dışında hizmet ihracatıyla da para kazandırmaya başladığımızın güzel bir göstergesi." diye konuştu.