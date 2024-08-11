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        Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri "Gezgin" belgeseliyle dünyaya tanıtıldı

        Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri, çevrimiçi seyahat platformu Tripadvisor'un çektiği "The Wanderer (Gezgin)" isimli belgeselle, 127 ülkede tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:11
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        Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri "Gezgin" belgeseliyle dünyaya tanıtıldı
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        Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleri, çevrimiçi seyahat platformu Tripadvisor'un çektiği "The Wanderer (Gezgin)" isimli belgeselle, 127 ülkede tanıtıldı.

        Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) işbirliğiyle dünyanın önemli seyahat platformu Tripadvisor, "The Wanderer" isimli belgeselinde Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerine yer verdi.

        Tripadvisor'ın içerik stüdyosu Wanderlab tarafından hazırlanan ve dünyanın dört bir yanından seçilmiş gezginleri, uluslararası destinasyonları konu alan "The Wanderer" belgesel serisinin yeni sezon açılış bölümünde "Türkiye: Warm Regards from Antalya" başlığıyla İngiliz seyahat ve televizyon sunucusu Alex Outhwaite ile Amerikalı gazeteci-seyahat yazarı Tabitha Lipkin'in gözünden Antalya anlatıldı.

        Belgeselde, kenti ziyaret etmek isteyenlerin nelerle karşılaşacakları hakkında bilgi veren iki gezgin, doğa sporlarından gece müzeciliğine, gastronomiden kültür-sanat etkinliklerine uzanan geniş bir yelpazede şehrin ziyaretçilerine sunduğu pek çok farklı aktiviteyi deneyimliyor.

        Çekimleri haziranda Manavgat, Side, Aspendos, Kaleiçi, Konyaaltı, Kemer, Kumluca ve Kaş gibi önemli turizm destinasyonlarında gerçekleştirilen "The Wanderer-Warm Regards from Antalya" sadece belgesel değil, aynı zamanda kapsamlı bir seyahat rehberi niteliği taşıyor.

        Belgeselin çekimlerinde Outhwaite ile Lipkin'in yerel halkla etkileşimleri, uzman ve akademisyenlerle söyleşileri ve şehrin gizli köşelerini keşfetmeleri, seyircilere Antalya'yı yakından tanıma olanağı sunuyor.

        Amazon Prime Video'da 127 ülkeden milyonlarca seyirciyle buluşan "Türkiye: Warm Regards from Antalya" adlı bölüm, şehrin eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasını tüm dünyaya taşıyor.

        - Belgeselin galası Londra'da yapıldı

        Tripadvisor, 9-10 Ağustos'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlediği "Antalya by the Thames" festivali kapsamında, serinin yeni bölümünün galasını gerçekleştirdi.

        Filmin kahramanları Alex Outhwaite ve Tabitha Lipkin de sosyal medya hesaplarında Antalya'da yaşadıkları deneyimler ve tanıtım etkinliğiyle ilgili paylaşımlar yaparak projenin ve Antalya'nın uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağladı.

        Belgesel İngilizce'nin yanı sıra Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce olmak üzere 5 dilde altyazı seçeneğiyle, 127 ülkeden dijital platform kullanıcılarının beğenisine sunuldu. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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