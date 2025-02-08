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        Antalya'da yangın çıkan binadaki 4 kişi dumandan etkilendi

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 19:29 Güncelleme: 08.02.2025 - 19:29
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        Antalya'da yangın çıkan binadaki 4 kişi dumandan etkilendi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

        Orta Mahalle'de bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katındaki Gülsüm Çilenker'e ait dairede yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla daireden çıktı, polis ekipleri de tedbir amacıyla apartmandakileri tahliye etti.

        Dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 apartman sakinine ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

        Olay sırasında evde olduğu belirtilen 2 kedi de itfaiye ekibince kurtarılarak ev sahiplerine teslim edildi.

        Dairede hasara sebep olan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Bina sakinlerinden Zeynep Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın sırasında evde olduğunu söyledi.

        Dumanı gördüğünde nereden geldiğini anlayamadığını belirten Arslan, "Bir duman geldi. Sonra 'çabuk dışarı çık, yangın var' diye bağırdılar. Dış kapıya doğru yöneldim. Her tarafı duman sarmıştı. Ağzımı burnumu eşarbımla kapattım, dışarı zor çıktım." dedi.

        Yangının dairedeki elektrik sobasından çıkmış olabileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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