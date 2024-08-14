Antalya'da sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında ceset buldu.

Yaklaşık 12 saattir su altında olduğu değerlendirilen ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dalgıçlar tarafından su altından çıkartılarak tekneye alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Üzerinde kıyafetleri olduğu görülen cesedin yapılan üst aramasında Ahmet Göçer’e (22) ait kimlik çıktı.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahil bandında sportif amaçlı dalış yapan iki dalgıç, falezlerin alt kısmında kayalara takılmış vaziyette bir cesetle karşılaştı.

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