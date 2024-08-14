Antalya'da sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında ceset buldu
Antalya'da sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında ceset buldu.
Antalya'da sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında ceset buldu.
Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahil bandında sportif amaçlı dalış yapan iki dalgıç, falezlerin alt kısmında kayalara takılmış vaziyette bir cesetle karşılaştı.
Dalgıçlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar tarafından su altından çıkartılarak tekneye alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Üzerinde kıyafetleri olduğu görülen cesedin yapılan üst aramasında Ahmet Göçer’e (22) ait kimlik çıktı.
Yaklaşık 12 saattir su altında olduğu değerlendirilen ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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