"Kaş Caz Festivali" 23-25 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak

Bu arada, festivalin günlük ve kombine bilet satışları Biletix'ten yapılıyor.

Kapanışta ise Fatih Erkoç sahnede olacak. Fatih Erkoç Quartet Jazz Project ile festival tamamlanacak.

Festival boyunca açılışları, gün batımında Dj Barthez yapacak. 1970'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel altyapıyla tekrar düzenleyen Hey! Douglas, bu yıl Kaş Caz Festivali'nin açılış grubu olarak canlı performans sergileyecek.

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