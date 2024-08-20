"Kaş Caz Festivali" 23-25 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak
Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Kaş Caz Festivali", 23-25 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.
Antalya'da bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Kaş Caz Festivali", 23-25 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.
Türkiye'nin ünlü caz sanatçılarının sahne alacağı festival, Kaş Marina'da düzenlenecek. Müzisyenlerin solo ve grup performanslarıyla sahne alacağı festival, 3 gün sürecek.
Festival boyunca açılışları, gün batımında Dj Barthez yapacak. 1970'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel altyapıyla tekrar düzenleyen Hey! Douglas, bu yıl Kaş Caz Festivali'nin açılış grubu olarak canlı performans sergileyecek.
6. Kaş Caz Festivali kapsamında, Kalben, multi-enstrümantalist Deniz Mahir Kartal, Gürol Ağırbaş, Birsen Tezer, İstanbul merkezli grup No Land da sanatseverlerle buluşacak.
Kapanışta ise Fatih Erkoç sahnede olacak. Fatih Erkoç Quartet Jazz Project ile festival tamamlanacak.
Bu arada, festivalin günlük ve kombine bilet satışları Biletix'ten yapılıyor.
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