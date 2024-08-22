Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.
Ahatlı Mahallesi 3156 Sokak'ta üç katlı binanın ikinci katında yaşayan Cihan Kavak'a (40) ulaşamayan yakınları evi kontrol etmeye gitti.
Kavak'ın yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Kavak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kavak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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