Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Sağlık ekibi Kavak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kavak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavak'ın yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

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