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        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:42
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        Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

        Ahatlı Mahallesi 3156 Sokak'ta üç katlı binanın ikinci katında yaşayan Cihan Kavak'a (40) ulaşamayan yakınları evi kontrol etmeye gitti.

        Kavak'ın yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi Kavak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kavak'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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