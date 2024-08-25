Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Piric, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Mert Yılmaz, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Djenepo, Emre Uzun, Safuri, Samudio
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Abdulkadir Parmak, Fernandes, Strandberg
Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 32 Strandberg (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 35 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)
ANTALYA
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