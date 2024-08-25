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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 22:57 Güncelleme: 25.08.2024 - 22:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

        Antalyaspor: Piric, Gerxhaliu, Kelven, Burak İngenç, Mert Yılmaz, Soner Dikmen, Erdal Rakip, Djenepo, Emre Uzun, Safuri, Samudio

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Abdulkadir Parmak, Fernandes, Strandberg

        Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve Dk. 32 Strandberg (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kart: Dk. 35 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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