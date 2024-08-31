Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Oto Drag 1. Ayak Yarışları başladı

        Antalya'da, Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Oto Drag 1. Ayak Yarışları" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Oto Drag 1. Ayak Yarışları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da, Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Oto Drag 1. Ayak Yarışları" başladı.

        Kepez Drag Pisti'nde, antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan yarışlara 14 ilden 80 sporcu katılıyor.

        Sporcular, 402 metrelik pistte birincilik için mücadele edecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Mahalli Oto Drag kurallarına uygun gerçekleştirilecek yarışlar, yarın final müsabakasıyla tamamlanacak.

        İki gün devam edecek yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u yine bombalıyor
        İsrail, Beyrut'u yine bombalıyor
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        İzmir'de operasyon
        İzmir'de operasyon
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'İyi hal indirimi' açıklaması
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İsrail: Ölümünü teyit edemedik
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        “Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz”
        Yağmayan sonbahar
        Yağmayan sonbahar
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Beşiktaş'a Lyon maçında taraftar yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Mukadderat" fil...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Mukadderat" fil...
        Antalya'da kendisinden haber alınamayan gencin ırmakta cesedi bulundu
        Antalya'da kendisinden haber alınamayan gencin ırmakta cesedi bulundu
        Özkan çiftinin ilklerinin anlatıldığı film ayakta alkışlandı
        Özkan çiftinin ilklerinin anlatıldığı film ayakta alkışlandı
        Hull City, kamp için Antalya'ya geldi
        Hull City, kamp için Antalya'ya geldi
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hatırladığım Ağ...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hatırladığım Ağ...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Altın Eller" be...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Altın Eller" be...