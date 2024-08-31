Antalya'da Oto Drag 1. Ayak Yarışları başladı

Sporcular, 402 metrelik pistte birincilik için mücadele edecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Mahalli Oto Drag kurallarına uygun gerçekleştirilecek yarışlar, yarın final müsabakasıyla tamamlanacak.

Antalya'da, Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "Oto Drag 1. Ayak Yarışları" başladı.

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