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        Antalya'da adli emanetten uyuşturucu çalınmasına ilişkin davada 3 sanığa hapis cezası

        Antalya Adliyesinin adli emanetindeki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili yargılanan 9 sanıktan 3'ü "uyuşturucu madde satma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:07 Güncelleme: 09.09.2024 - 16:07
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        Antalya'da adli emanetten uyuşturucu çalınmasına ilişkin davada 3 sanığa hapis cezası
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        Antalya Adliyesinin adli emanetindeki 6 kilogram uyuşturucunun çalınmasıyla ilgili yargılanan 9 sanıktan 3'ü "uyuşturucu madde satma" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, daha önce Antalya Adliyesi Adli Emanet Memurluğunda zabıt katibi olarak görev yapan tutuklu sanık G.H.A. ve uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen tutuklu sanıklar B.K, K.G. ile tutuksuz yargılanan daha önce Adli Emanet Memurluğunda zabıt katibi olarak görev yapan S.S, emanet memuru Ö.Ö. ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan E.Y, S.Ç, T.P. ve E.B. ise duruşmaya gelmedi.

        Duruşmada söz verilen sanık G.H.A. uyuşturucu kullandığını ancak satmadığını, adli emanetten uyuşturucu çalmadığını ve örgüt kurup yönetmediğini savundu.

        Sanık B.K. de itirafçı olduğunu hatırlatarak, konuyla ilgili tüm bildiklerini anlattığını öne sürdü.

        Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

        Mahkeme heyeti sanıklar G.H.A. ve B.K'ye "uyuşturucu madde satma" suçundan 13 yıl 6 ay, K.G'ye de aynı suçtan 12 yıl hapis cezası verdi. G.H.A. "nitelikli zimmet" ve "suç örgütü kurup, yönetmek" suçlarından beraat etti.

        Sanıklar S.S, Ö.Ö, E.Y, E.B, S.Ç. ve T.P. hakkında ise beraat kararı verildi.

        - Olay

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, G.H.A. ve B.K'nin üniversite öğrencilerine uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisine ulaşması üzerine Ahatlı Mahallesi'ndeki bir eve 28 Nisan 2023'te operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda B.K'nin üzerinde 117 gram uyuşturucu ele geçirilirken, evde yapılan aramada ise 10 gram esrar ve hassas terazi bulunmuştu.

        Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, B.K'nin uyuşturucuları zabıt katibi G.H.A'dan aldığını itiraf etmesinin ardından 30 Nisan 2023'te adliye emanet deposunda yapılan sayımda 6 kilogram uyuşturucunun eksik olduğu tespit edilmişti.

        Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 9 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan G.H.A'nin "nitelikli zimmet", "suç örgütü kurup, yönetmek" ve "uyuşturucu madde satma", Ö.Ö. ve S.S'nin ise "nitelikli zimmet", "suç örgütü üyeliği" ile "uyuşturucu madde satma" suçundan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeniden ifade veren tutuklu sanıklar B.K, K.G. ile tutuksuz sanıklar E.Y'nin "uyuşturucu madde satma" ve "suç örgütü üyeliği"nden, E.B, S.Ç. ve T.P'nin de "uyuşturucu madde satma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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