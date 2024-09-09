Antalya'da otluk alanda çıkıp muz bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda çıkarak muz bahçelerine sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda çıkarak muz bahçelerine sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bakılar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu yanındaki otluk alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki muz bahçesine sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, otluk alanla muz bahçesinde bulunan ağaçlar zarar gördü.
Bu arada, yakındaki okulda eğitim gören öğrenciler, yoğun duman nedeniyle sınıflarından tahliye edildi. Olayı duyan bazı veliler, çocuklarını okuldan aldı. Okulda kalan öğrenciler ise yeni eğitim öğretim yılının ilk günü yangının söndürülmesiyle sınıflarına geri döndü.
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