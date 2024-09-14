31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 31. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, "Aida" operası ile başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki festivalin açılışında, Aspendos'un etkileyici mimarisi ve akustiğinde festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl festivallerde büyük başarılara imza atmanın gururunu da yaşadıklarını belirten Sağtürk, "15. İstanbul Opera ve Bale Festivalimiz, 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivalimiz ile 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'mizde tarihi seyirci rekorlarına ulaştık. Şimdi sıra Aspendos Festivali'mizde. Bu başarılarımızda sanatseverlerimizin desteği ve ilgisi büyük rol oynuyor. Bu ilgi ve destekle bize yüksek motivasyon kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sağtürk'ün konuşmasının ardından Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından Giuseppe Verdi'nin Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını anlatan 3 perdelik "Aida" operası sahnelendi. Orkestra şefi Lorenza Castriota yönetiminde sahnelenen ve solistlere Şef Mahir Seyrek yönetiminde Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının eşlik ettiği eserin, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath, rejisörlüğünü ise Vincenzo Grisostomi Travaglini üstlendi.

Yabancı konuk sanatçılar Soprano Joana Zhelezcheva ve Tenor Walter Fraccaro'nun sahne aldığı eserin, dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, koreografi Armağan Davran, Ömür Uyanık ve Sergei Terechenko, ışık tasarımı Fuat Gök imzası taşıyor. Eserde, "Aida" rolünü Joana Zhelezcheva, "Radames"i Walter Fraccaro, "Amneris"i Medine Tuganova, "Amonasro"yu Serhat Konukman, "Ramfis"i Engin Suna, "Mısır Kralı Il Re"yi Şafak Güç, "Haberci"yi İsmail Enis Ok ve "Sacerdotessa"yı Serap Demirhan canlandırdı.