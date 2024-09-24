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        Antalya merkezli 30 ilde forex dolandırıcılığı operasyonu

        Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ildeki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:32
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        Antalya merkezli 30 ilde forex dolandırıcılığı operasyonu
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        Antalya merkezli sürdürülen forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ildeki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan ve yaklaşık 9 ay süren çalışmada, 30 ilde faaliyet gösteren A.K'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, farklı kentlerde 206 paravan şirket kurduğu belirlendi.

        "FOREX" uygulamasının internet sitesine girerek yatırım yapmak isteyenlerle irtibata geçen örgüt üyelerinin, Londra'da faaliyet gösteren bir şirketin Türkiye'de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı veya aracılık faaliyetlerini yürütüyor izlenimi uyandırdıkları tespit edildi.

        Örgüt üyelerinin, vatandaşları kendi şirketleri aracılığıyla sözde yatırım yapmaya ikna edip, paravan şirketlerin hesaplarına para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. Örgütün bu yöntemle 66 kişiyi toplam 48 milyon 198 bin 208 lira dolandırdıkları belirlendi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan raporun incelenmesi neticesinde söz konusu suç örgütünün 18 milyar 440 milyon 666 bin 481 lira hacimli para trafiğini yönettiği ortaya çıkarıldı.

        Ayrıca yine MASAK raporunun yapılan analizinde şüpheli ve paravan şirket hesaplarının kullanılarak 8 bin 340 kişinin de benzer şekilde dolandırılmış olabileceği görülerek, şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira mali değere el konuldu.

        Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa, Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Bitlis'teki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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