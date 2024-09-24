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        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:32
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        Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü evinde Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre futbolcular, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

        Dayanıklılık çalışmasının ardından antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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