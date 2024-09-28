Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin 7'nci etabı Antalya'da başladı
"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı.
"Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı, Antalya'da eleme yarışları ile başladı.
Serinin Antalya etabına 12'si kadın 24 sporcu katıldı. Sporcular, organizasyonun ilk günündeki eleme yarışlarında falezler üzerine kurulan platformdan atlayış gerçekleştirdi.
Antalyalıların ilgi gösterdiği organizasyona tarihinde ilk defa bir Türk sporcu katıldı.
Türk sporcu Kıvanç Gür, seyircileri selamladıktan sonra platformdan başarılı bir atlayış gerçekleştirdi.
Antalya etabı, yarın yapılacak final atlayışlarıyla sona erecek.
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