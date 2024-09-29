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        Antalya'da tartıştığı ev arkadaşının bıçakla yaraladığı genç öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşının bıçakla yaraladığı 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:30 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:30
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        Antalya'da tartıştığı ev arkadaşının bıçakla yaraladığı genç öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı ev arkadaşının bıçakla yaraladığı 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Tolga Taşkınel (23), S.E.S. (28) ve H.E.Ç, (21), iki hafta önce Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak'taki bir apartman dairesinde birlikte kalmaya başladı.

        Taşkınel ve S.E.S. arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.E.S, arkadaşı Taşkınel'i bıçakla yaraladı. Olay sırasında evde bulunan H.E.Ç. ise kaçtı.

        Gürültüyü duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Taşkınel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli S.E.S. ile ev arkadaşı H.E.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Taşkınel'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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