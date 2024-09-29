Antalya'da tartıştığı ev arkadaşının bıçakla yaraladığı genç öldü

Taşkınel ve S.E.S. arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.E.S, arkadaşı Taşkınel'i bıçakla yaraladı. Olay sırasında evde bulunan H.E.Ç. ise kaçtı.

İddiaya göre, Tolga Taşkınel (23), S.E.S. (28) ve H.E.Ç, (21), iki hafta önce Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak'taki bir apartman dairesinde birlikte kalmaya başladı.

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