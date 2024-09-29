Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen
Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı (Dk. 75 Gerxhaliu), Kelven, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 74 Gaich), Petrusenko (Dk. 82 Safuri), Erdal Rakip (Dk. 50 Soner Dikmen), Townsend (Dk. 74 Van de Streek), Djenepo, Samudio
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku (Dk. 46 Kostic), Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek (Dk. 46 Fred), Amrabat, Tadic, Szymanski (Dk. 85 Mert Hakan Yandaş), Saint-Maximin (Dk. 69 Becao), Dzeko (Dk. 79 En-Nesyri)
Goller: Dk. 63 Tadic, Dk. 81 Kelven (kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 32 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kelven (Antalyaspor)
ANTALYA
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