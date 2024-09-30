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        Alanya Uluslararası Caz Festivali'nde Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina sahne aldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 02:07 Güncelleme: 30.09.2024 - 02:39
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        Alanya Uluslararası Caz Festivali'nde Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina sahne aldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Alanya Caz Festivali, Barış Doğukan Yazıcı ve Monica Molina konseriyle sona erdi.

        Alanya Belediyesi tarafından Kızılkule Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin son gününde, Barış Doğukan Yazıcı Quartet 'Resonence' programıyla sahne aldı.

        Yazıcı'ya piyanoda Serkan Özyılmaz, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Ferit İdman eşlik etti.

        Barış Doğukan Yazıcı'nın ardından Monica Molina sahne aldı.

        Molina'ya, piyanoda Jorge Vera, gitarda Joaquin Morene, trompette Jaume Blazquez, perküsyonda Benjamin Santiago eşlik etti.

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        Galeri
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