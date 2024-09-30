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        Antalya'da su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde baraj kapakları açıldığı için su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:24
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        Antalya'da su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde baraj kapakları açıldığı için su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi kurtarıldı.

        Manavgat Şelalesi'nin olduğu bölgede 3 yaşındaki çocuklarını da yanlarına alarak ATV ile safari turuna çıkan aile, baraj kapakları açılınca su seviyesi yükselen Manavgat Irmağı'ndaki adacıkta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine DSİ ekipleri, baraj kapaklarını kapatarak, ırmağın su seviyesinin bir miktar düşmesini sağladı.

        Jandarma, AFAD, itfaiye ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği ekipleri, ırmakta akıntı fazla olduğu için halatlar yardımıyla adacıktaki aileye ulaştı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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