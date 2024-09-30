Antalya'da tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

Kepez ilçesinde 4312 Sokak'taki apartman dairesinde dün ev arkadaşları Tolga Taşkınel ve S.E.S. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dövüşmesi üzerine S.E.S, Taşkınel'i bıçaklamış, evde bulunan H.E.Ç. ise kaçmıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taşkınel'in yaşamını yitirdiği belirlenmiş, şüpheliler S.E.S. ve H.E.Ç. gözaltına alınmıştı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Tolga Taşkınel'in (23) bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan S.E.S. (28) ve H.E.Ç. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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