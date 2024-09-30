Antalya'nın Serik ilçesine alt yapı için 30 milyon liralık yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesinin alt yapı ağının güçlendirilmesi için 12 kilometrelik kanalizasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçelerdeki alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla 19 ilçede kanalizasyon hattı projesi başlatıldı.

Kanalizasyon şebekesi yapım işi projesi kapsamında Antalya Su ve Atıksu idaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Gedik, Kadriye, Belek, Karadayı ve Boğazkent mahallelerinde 7 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı. Bu çalışmaların yatırım maliyeti 30 milyon lira olarak belirlendi.