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        Antalya'nın Serik ilçesine alt yapı için 30 milyon liralık yatırım

        Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesinin alt yapı ağının güçlendirilmesi için 12 kilometrelik kanalizasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:32 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:00
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        Antalya'nın Serik ilçesine alt yapı için 30 milyon liralık yatırım
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        Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesinin alt yapı ağının güçlendirilmesi için 12 kilometrelik kanalizasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçelerdeki alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla 19 ilçede kanalizasyon hattı projesi başlatıldı.

        Kanalizasyon şebekesi yapım işi projesi kapsamında Antalya Su ve Atıksu idaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Gedik, Kadriye, Belek, Karadayı ve Boğazkent mahallelerinde 7 kilometre kanalizasyon hattı tamamlandı. Bu çalışmaların yatırım maliyeti 30 milyon lira olarak belirlendi.

        Bu projeyle ilçedeki koku sorununa kalıcı çözüm bulunmasının yanında, su baskınları ve foseptik tıkanmalarının da ortadan kalkması planlanıyor.

        Açıklamada, sorunu belediyeye ilettiği belirtilen ilçe sakinlerinden Ali Yılmaz'ın çalışmaların tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdiği ifadelere de yer verildi. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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