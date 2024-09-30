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        MATSO'nun Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Eylül Ayı Olağan Meclis ve Müşterek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:07
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        MATSO'nun Eylül Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
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        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Eylül Ayı Olağan Meclis ve Müşterek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

        MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında hizmet binasında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, oy birliğiyle onaylandı.

        Güngör, yaptığı konuşmada, turizm, ticaret, ihracat ve bölge ekonomisine yönelik çeşitli istatistiki verileri paylaşarak, oda olarak 27 farklı birimle üyelere hizmet verdiklerini söyledi.

        Üye memnuniyeti yüksek olan bir oda olduklarını, yaptıkları hizmet ve çalışmaları üyelerden gelen taleplere göre organize ettiklerini aktaran Güngör, odaya yeni kaydolan üye sayısında bir önceki yıla göre yüzde 30 artış olduğunu bildirdi.

        Güngör, Manavgat'ın 2023'te şirket kuruluşu bakımından 54, 2024 yılında ise 57 ili geride bıraktığını sözlerine ekledi.

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