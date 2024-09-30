Serik'te kreş ve gündüz bakımevinin temeli atıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde kreş ve gündüz bakımevinin temel atma töreni düzenlendi.

Serik Belediyesi tarafından, iş insanı Ali Akkanat'ın katkılarıyla Merkez Mahalle'de kreş ve gündüz bakımevinin yapımına başlandı.

Kreş ve bakımevi, 3 bin metrekare alan üzerine, bin 700 metrekare kapalı alana inşa edilecek, 10 derslik ve sosyal alanlardan oluşacak.

İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, törende yaptığı konuşmada, temelini attıkları kreş ve bakımevinin yapımını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren çocuklara sağlanacak kaliteli eğitimin önemine işaret eden Kumbul, "Bu projeyle çalışan annelerimize gönül rahatlığıyla çocuklarına emanet edecekleri bir ortam sağlamış olacağız. Bu da sosyal yapıyı güçlendirecek önemli bir adımdır." dedi.

İş insanı Ali Akkanat da bugüne kadar 20'nin üzerinde okul yaptırdığını, Konya Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Akkanat kampüsünde bugün beş bin öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Şu ana kadar 30 binin üzerinde çocuğa burs verdiğini anlatan Akkanat, bundan sonra daha çok çocuk okutacağını ve kreş yapacağını belirtti.