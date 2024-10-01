Antalya'da hırsızlık şüphelisinin darbettiği otel çalışanı öldü

Boksör olduğu belirtilen şüpheli W.T'nin ifadesinde, saat 04.00'te barfiks çektiğini sırada yanına gelen Çelik'e korktuğu için tokat attığını söylediği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Çelik'in ölümüne neden olduğu iddia edilen Tunus uyruklu şüpheli W.T. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Çelik müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, 29 Eylül'de Side Mahallesi'nde bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Hilmi Çelik (67), yan oteldeki güvenlik personelinin "hırsız var" sesiyle dışarıya çıkıp kaçan şüphelinin peşinden koştu.

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