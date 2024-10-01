Antalya'da hırsızlık şüphelisinin darbettiği otel çalışanı öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yakalamaya çalıştığı hırsızlık zanlısı tarafından darbedilen otel çalışanı yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yakalamaya çalıştığı hırsızlık zanlısı tarafından darbedilen otel çalışanı yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 29 Eylül'de Side Mahallesi'nde bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Hilmi Çelik (67), yan oteldeki güvenlik personelinin "hırsız var" sesiyle dışarıya çıkıp kaçan şüphelinin peşinden koştu.
Çelik, kısa süre sonra duvara tırmanırken yakaladığı zanlının saldırısı sonucu yaralandı.
Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Çelik müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, Çelik'in ölümüne neden olduğu iddia edilen Tunus uyruklu şüpheli W.T. ile 2 kişiyi gözaltına aldı.
Boksör olduğu belirtilen şüpheli W.T'nin ifadesinde, saat 04.00'te barfiks çektiğini sırada yanına gelen Çelik'e korktuğu için tokat attığını söylediği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan W.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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