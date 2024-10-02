Alanya'da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 20 yaşındaki Tuncay Kaplan'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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