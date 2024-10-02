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        Alanya'da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:55
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        Alanya'da deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu

        Mahmutlar Mahallesi'nde bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Güvenlik güçlerinin ilk belirlemelerine göre, 20 yaşındaki Tuncay Kaplan'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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