Antalya'da "Gümüşdamla Kanyonu" doğaseverlerin rotasında

Kanyonun doğasının güzel olduğunu aktaran Kenar, "Doğal oluşan havuzun serin sularında bol bol yüzdüm. Eşim daha çok doğada yürümeyi, bölgeyi izlemeyi tercih etti." dedi.

İzmir'den eşi ile tatil için gelen Semih Kenar, AA muhabirine, kanyonun ismini duyunca görmek istediğini, zorlu parkurlardan sonra bölgeye ulaşabildiğini söyledi.

Antalyalıların yanı sıra kente farklı illerden tatil için gelenler de kanyonda yürüyüş yapıp, doğal oluşan havuzunda yüzüyor, şelalesinin önünde fotoğraf çektiriyor.

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