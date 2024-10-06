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        Serik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:25 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:52
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        Serik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        D-400 kara yolu Gebiz kavşağında park halindeki 41 H 0707 plakalı otomobilde yangın çıktı.

        Otomobil sahibinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        İsmi öğrenilemeyen sürücünün dinlenmek amacıyla otomobilin yol kenarına park ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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