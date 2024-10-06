61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Şişli Kız" filmi gösterildi

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Şişli Kız" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Uluslararası Film Yarışması'nda yer alan, Magnus Von Horn'un yönettiği ve oyuncular Vic Carmen Sonne, Trine Dyrholm, Besir Zeciri ile Tessa Hoder'ın rol aldığı "Şişli Kız" filminin gösterimi yapıldı.

Magnus Von Horn'un Palme d'Or adayı olan üçüncü uzun metraj filmi "Şişli Kız", Danimarka'nın en azılı seri katillerinden biri olan Dagmar Overby'ın gerçek hikayesinden ilham alıyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Kopenhag'da geçen film, savaşın sebep olduğu yıkıma odaklanırken, yoksulluk, çaresizlik ve umutsuzluğu konu ediniyor.

Karoline genç bir işçi, hayatta kalmak için mücadele etmektedir. Hamile kaldığında, yasa dışı bir evlat edinme ajansını yöneten karizmatik bir kadın olan Dagmar ile tanışır. İki kadın arasında güçlü bir bağ oluşur ve Karoline onun yanında dadı rolünü kabul eder. Ancak çok geçmeden Karoline, farkında olmadan kucakladığı korkunç kaderin dehşet verici gerçeğini öğrendiğinde dünyası başına yıkılır.