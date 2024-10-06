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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:13 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:13
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Batuhan Kolak, Cem Özbay, Ramazan Ufuk Avdaş

        Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 65 Uğur Adem Gezer), N'Koulou (Dk. 46 Oktay Aydın), Ömer Bayram, Cassubie, Lourenço, Sinan Kurt (Dk. 46 Çekdar Orhan), Traore, Gradel, Assombalonga (Dk. 71 Lovriç)

        Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Dk. 63 Oğuz Ceylan), Metehan Mert, Nzaba, Mücahit Albayrak, Jack (Dk. 73 Ertuğrul İdris Furat), Laine (Dk. 83 Sefa Narin), Faye, Alper Karaman, Pinchi (Dk. 63 Fernandes), Catakovic (Dk. 73 Silva)

        Goller: Dk. 21 Nurullah Aslan (Kendi kalesine), Dk. 36 (Penaltıdan), Dk. 52 (Penaltıdan), Dk. 58 Catakovic (Esenler Erokspor)

        Sarı kartlar: Dk. 25 Metehan Mert, Dk. 45 Furkan Orak, Dk. 60 Laine, DK. 79 Oğuz Ceylan (Esenler Erokspor), Dk. 51 Gradel, Dk. 51 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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