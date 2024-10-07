Antalya'da Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, güç birliği için bir araya geldi

Her ay bir araya gelerek, sorunları ve çözümleri tartıştıklarını belirten Güvenbaş, iş insanlarının güç birliği oluşturdukları takdirde ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabileceklerini kaydetti.

Antalya'da bulunan Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldi.

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