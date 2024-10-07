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        Antalya'da Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, güç birliği için bir araya geldi

        Antalya'da bulunan Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:56
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        Antalya'da Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, güç birliği için bir araya geldi
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        Antalya'da bulunan Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla bir araya geldi.

        Platform Başkanı Halil Güvenbaş, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen aylık toplantıda platformun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Her ay bir araya gelerek, sorunları ve çözümleri tartıştıklarını belirten Güvenbaş, iş insanlarının güç birliği oluşturdukları takdirde ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabileceklerini kaydetti.

        Toplantıda platform başkan yardımcıları Fikret Uslu, Hüseyin Kemeç, Bektaş Tuna ile üyeler katıldı.

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        Galeri

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