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        Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Antalya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:42
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        Antalya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüksek faiz karşılığında para vererek 43 kişiyi mağdur ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi, belge ve doküman ele geçirildi.

        Operasyonda 200 milyon liralık "tefecilik" eylemini gerçekleştirdikleri öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Operasyonun görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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