Finike'de simülasyon tırında emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Jandarma ekipleri, etkinliğe katılan öğrencilere bisiklet kaskı, hikaye ve boyama kitapları hediye etti.

Yaklaşık 400 öğrenci ve 300 vatandaşın katıldığı etkinliklerde, emniyet kemerinin önemi önce teorik olarak anlatıldı, sonra vatandaşlara simülasyon araçlarında uygulamalı gösterildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı koordinesinde, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet kemeri takma konusunda farkındalık yaratmak için program gerçekleştirildi.

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