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        Finike'de simülasyon tırında emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, "Emniyet Kemeri Sizi Hayata Bağlar" konulu etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 14:30 Güncelleme: 09.10.2024 - 14:32
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        Finike'de simülasyon tırında emniyet kemerinin önemi anlatıldı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, "Emniyet Kemeri Sizi Hayata Bağlar" konulu etkinlik düzenledi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı koordinesinde, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet kemeri takma konusunda farkındalık yaratmak için program gerçekleştirildi.

        Kaymakam Musa Kazım Çelik, Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Kemal Karayaka ile protokol üyeleri, simülasyon tırındaki eğitimi izledi.

        Yaklaşık 400 öğrenci ve 300 vatandaşın katıldığı etkinliklerde, emniyet kemerinin önemi önce teorik olarak anlatıldı, sonra vatandaşlara simülasyon araçlarında uygulamalı gösterildi.

        Jandarma ekipleri, etkinliğe katılan öğrencilere bisiklet kaskı, hikaye ve boyama kitapları hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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