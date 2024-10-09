Antalya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ceyhan Y'nin kullandığı 07 AYT 382 plakalı otomobil ile Cihan S. yönetimindeki 07 AGP 883 plakalı minibüs Denizkızı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki Fikret I. ve Hilmiye K. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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