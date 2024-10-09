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        Antalya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 23:37 Güncelleme: 09.10.2024 - 23:37
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        Antalya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ceyhan Y'nin kullandığı 07 AYT 382 plakalı otomobil ile Cihan S. yönetimindeki 07 AGP 883 plakalı minibüs Denizkızı Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki Fikret I. ve Hilmiye K. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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