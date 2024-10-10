Fransız soprano Emma Shapplin, Antalya'da konser verdi

Shapplin, sahneden hayranlarına Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ve en kısa zamanda tekrar gelmek istediğini söyledi.

Shapplin, sahnede "Spente le Stelle", "La Notte Etterna" ve "Silenzio" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Kendine özgü vokal tekniği ile klasik müzik, pop ve gotik unsurları harmanlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda "Venere Grand Classic Tour" kapsamında Musicarium ve Y Kültür Sanat işbirliğiyle sevenleriyle buluşan Shapplin'e Sinema Senfoni Orkestrası ve Korosu eşlik etti.

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