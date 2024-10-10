Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Fransız soprano Emma Shapplin, Antalya'da konser verdi

        Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, Antalya'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransız soprano Emma Shapplin, Antalya'da konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, Antalya'da sahne aldı.

        Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda "Venere Grand Classic Tour" kapsamında Musicarium ve Y Kültür Sanat işbirliğiyle sevenleriyle buluşan Shapplin'e Sinema Senfoni Orkestrası ve Korosu eşlik etti.

        Kendine özgü vokal tekniği ile klasik müzik, pop ve gotik unsurları harmanlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

        Shapplin, sahnede "Spente le Stelle", "La Notte Etterna" ve "Silenzio" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

        Dinleyiciler, Shapplin'i konser sonunda ayakta alkışladı.

        Shapplin, sahneden hayranlarına Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ve en kısa zamanda tekrar gelmek istediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Trump Harris'le canlı yayında yeniden karşılaşmayı reddetti
        Trump Harris'le canlı yayında yeniden karşılaşmayı reddetti
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        Dehşet anı kamerada! Derse giderken başına korkuluk düştü!
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?

        Benzer Haberler

        'Sevgili Katilim Berlin' filmi, Altın Portakal'da prömiyer yaptı
        'Sevgili Katilim Berlin' filmi, Altın Portakal'da prömiyer yaptı
        'Seni Bıraktığım Yerdeyim' filmi izleyiciyle buluştu
        'Seni Bıraktığım Yerdeyim' filmi izleyiciyle buluştu
        Doğal havuzlar hayran bırakıyor
        Doğal havuzlar hayran bırakıyor
        Antalya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Antalya'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
        Antalya Film Forumu'nda ödüller sahiplerini buldu
        Antalya Film Forumu'nda ödüller sahiplerini buldu
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Sevgili Katilim...
        61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Sevgili Katilim...