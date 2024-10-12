Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        TÜRKPATENT, AB coğrafi işaretli ürünleri markalaştıracak

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile Avrupa Birliğinde coğrafi işaret tescili alan ürünlerin Avrupa'da markalaşması konusunda ortak proje yürüteceklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRKPATENT, AB coğrafi işaretli ürünleri markalaştıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile Avrupa Birliğinde coğrafi işaret tescili alan ürünlerin Avrupa'da markalaşması konusunda ortak proje yürüteceklerini belirtti.

        Antalya'da 72 kente özgü lezzetlerin ve ürünlerin sergilendiği Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) katılan Durak, AA muhabirine, Türkiye'nin kültürel mirasını, zenginliğini korumak amacıyla coğrafi işaret tescil belgesini önemsediklerini söyledi.

        Kurum olarak bu alanda ciddi çalışmalar yaptıklarını anlatan Durak, "Ülkemizde coğrafi işaret korumasının başladığı 1995 yılından itibaren ilk 10 yıllık dönemdeki tescil sayısı 69 iken bu sayı 2005-2015 yılları arasında 105, 2015-2023 yılları arasında ise 1328'e çıktı. Bugün itibarıyla coğrafi işaret tescil sayımız 1639. Ülkemiz coğrafi işaret noktasında Çin'den sonra ikinci sırada. Bu ülke olarak ne kadar zengin olduğumuzun göstergesi." dedi.

        Durak, başvuru aşamasında 600 ürünün bulunduğunu belirterek, coğrafi işaret tescili konusunda ilgili kurumların topyekun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

        - AB coğrafi işaretli ürünlerde markalaşma çalışması

        Durak, ürünlerin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil belgesi alması konusunda da önemli adımlar attıklarını bildirdi.

        Ürünleri AB'de tescil ettirmek için TÜRKPATENT olarak hem başvurular yaptıklarını hem de başvuru yapmak isteyenlere uzmanlarla teknik destek verdiklerini aktaran Durak, 2022'de 8 olan AB tescil sayısının bugün 27'ye ulaştığını ve bu yıl sonunda sayının 29 olacağını dile getirdi.

        Coğrafi işaretli ürün sayısını çoğaltmanın yeterli olmadığına ve markalaşmaya ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Durak, şunları kaydetti:

        "Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ile AB tescili alan ürünlerimizin Avrupa'da markalaşması konusunda ortak proje yürüteceğiz. Proje, ürünlerin kalite standardından, ambalajından başlayarak markalaşmasına kadar olan bir çalışmayı kapsayacak. AB tescilli ürünlerin dünyada tanınırlığını artırarak markalaşmasını sağlamak ve ekonomik değerini artırmak istiyoruz. Markalaşma konusunda önemli başarı hikayeleri oluşturarak üreticimizin de daha fazla katma değer elde etmesini sağlayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        Baba oğul, ambulansın önünü kesip darp etmişti! Yerlikaya'dan açıklama!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        6 aylık Aras da öldü! Bir aile yok oldu!
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        IMF'den Türkiye değerlendirmesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        "Millilere tebrikler, Arda'ya bir abi tavsiyesi"
        Yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli atan şüpheli: Elim değmiş olabilir
        Yengesini dövüp, kaldığı eve molotofkokteyli atan şüpheli: Elim değmiş olabilir
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        Anadolu Efesli Stanley Johnson'a büyük şok! Evine 2 kurşun isabet etti!
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Kızının kolu göğsüne çarpınca meme kanseri olduğunu öğrendi
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        Caz ve Türk Müziği'nin kesişim noktası: Mehmet Ali Sanlıkol
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 3 bölgede sağanak!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"

        Benzer Haberler

        Oyuncu Şenay Gürler, senaryosunu yazdığı bir filmin yönetmeni olmak istiyor...
        Oyuncu Şenay Gürler, senaryosunu yazdığı bir filmin yönetmeni olmak istiyor...
        Altın Portakal'da Göksel Kortay'a 60'ıncı yıl plaketi
        Altın Portakal'da Göksel Kortay'a 60'ıncı yıl plaketi
        Emekli öğretmen çift, ejder meyvesi üretiminde öncü
        Emekli öğretmen çift, ejder meyvesi üretiminde öncü
        Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Antalya'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
        Aracıların kamyonetinde 'tek tırnaklı' kaygı
        Aracıların kamyonetinde 'tek tırnaklı' kaygı
        Alanya'ya kruvaziyerle 1209 turist geldi
        Alanya'ya kruvaziyerle 1209 turist geldi